Иркутск, 19 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Иркутске готовят к сдаче многоквартирный дом, которого дольщики ждали шест лет, сообщает 19 апреле телеграм-канал правительства региона.

Volgograd.ru Долгострой

Речь идёт о 10-этажной блок-секции на улице Донской, ее планируется сдать уже во 2-м квартале 2022 года. Изначально строительство должны были завершить в 2016 году. Компания ЗАО «Иркутсклесстрой» была объявлена банкротом. Сейчас завершает строительство АО Специализированный застройщик «Строительная корпорация Иркутской области».

«Правительство региона уделяет особое внимание вопросу дольщиков, ожидающих свои квартиры. Так, за первый квартал 2022 года из Единого реестра проблемных объектов были исключены четыре стройки. В настоящее время в ЕРПО состоят 14 объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Иркутской области», — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2023 году в Иркутской области при взаимодействии Фонда развития территорий Российской Федерации будут восстановлены права более 600 семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков на 11 объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года изменились правила принятия решения о восстановлении прав пострадавших граждан. Теперь завершение строительства возможно, если готовность объекта не ниже 80%.

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