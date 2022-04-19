Усть-Канский район, Алтай, , 08:10 — REGNUM В Усть-Канском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний местный житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

На месте происшествия. Республика Алтай СУ СКР по Республике Алтай

По данным следствия, 15 апреля 57-летний потерпевший приехал в село Талица к младшему брату. Вечером того же дня братья распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин дома схватил нож и ударил им гостя не менее девяти раз. В результате мужчина скончался на месте.

К настоящему времени подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решение суда мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.