Йошкар-Ола, , 08:09 — REGNUM Годовые доходы сенаторов от Марий Эл увеличились в среднем на 7,5%. Доходы Константина Косачева и Сергея Мартынова возросли соответственно на 10,3% и 4,6%, достигнув почти 6,3 млн рублей и 7 млн рублей. Такие сведения о доходах и имуществе публикуются на сайте Совета Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документе.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заместитель председателя верхней палаты парламента Константин Косачев получил в 2021 году 6 278 216 рублей 89 копеек дохода. Это на 584 498,43 рубля больше, чем было получено в 2020 году (5 693 718 рублей 46 копеек), рост составил 10,3%.

Доход супруги сенатора снизился в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 686 827,92 рубля (-28,44%) и составил 1 728 414 рублей 4 копейки. Напомним, что в 2020 году она задекларировала 2 415 241 рубль 96 копеек.

В собственности Косачева находятся дача (132 кв. метра), гараж, иномарка «Вольво Р 1800», мотоцикл «Урал». В долевой собственности супругов зарегистрированы земельный участок (2620 кв. метров), жилой дом (451,8 кв. метра), хозяйственная постройка (245,2 кв. метра). Супруге принадлежит «Мерседес Бенц Е300».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Мартынов указал 7 093 011 рублей 13 копеек дохода в 2021 году. Это на 311 111,36 рубля больше, чем было задекларировано в 2020 году (6 781 899 рублей 77 копеек), доходы возросли на 4,6%.

Супруга Мартынова задекларировала в прошлом году 3 164 335 рублей 65 копеек дохода, что на 1 352 250,87 рубля меньше по сравнению с 2020 годом (4 516 586,52 рубля) – снижение составило 30%.

Сенатор является собственником земельного участка (1770 кв. метров), дачи (84,7 кв. метра), квартиры (118,7 кв. метра), а также иномарки «Мерседес Бенц ML-350» и прицепа. Его супруге принадлежат земельный участок (2000 кв. метров), дом (146,1 кв. метра), квартира (73,5 кв. метра), нежилое помещение (109,6 кв. метра), кладовая и два машиноместа.

В долевой собственности супругов находятся квартира (118,7 кв. метра), нежилое помещение (2251,6 кв. метра). Также в долевой собственности сенатора – два нежилых помещения (машиноместо) площадью 2550,5 (10/944 доли) и 8462,4 (1/237 доли) кв. метра.