Уфа, 19 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Действие статьи 13.16 кодекса Башкирии об административных правонарушениях, согласно которой в республике устанавливается ответственность за торговлю в неустановленных местах, намерены приостановить в республике. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уличная торговля

Сообщается, что соответствующий республиканский закон депутаты госсобрания региона намерены принять в конце апреля.

«В данной статье прописана административная ответственность за уличную торговлю и оказание бытовых услуг на территории общего пользования в неустановленных местах. Мы предлагаем на время приостановить действие этой статьи и не взимать штрафы за указанное правонарушение. Как правило, в неустановленных местах пенсионеры выходят продавать фрукты-ягоды со своего огорода или домашние заготовки. Для них небольшие деньги, вырученные за труд, ­– хорошее подспорье», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Он пояснил, что конкретные сроки в законе не будут прописываться. К этому вопросу парламентарии намерены вернуться, когда ситуация в экономике стабилизируется.

Согласно проекту закона, штрафы не будут применяться в отношении некоммерческих организаций, граждан, а также лиц, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства и осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юр. лица, юридических лиц и их сотрудников.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать в республике временные торговые точки для сбыта продукции, которую вырастили садоводы на своих собственных участках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подготовили пакет мер господдержки экономики в условиях санкций.