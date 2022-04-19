Гонконг, Китай, 19 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Гонконгская фондовая биржа после четырёхдневных пасхальных праздников открылась 19 апреля снижением большинства котировок. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Kaigai.ch Фондовая биржа

По состоянию на 10:45 по местному времени (05:45 мск) индекс Hang Seng опустился на 607 пунктов (2,82%), до уровня 20 911. По данным на 12:05 (07:05 мск) Hang Seng составлял 21 111,61 пункта, сократив снижение до 406,47 пункта (1,89%).

Отрицательно на величину индекса влияет снижение акций всего отраслевого спектра. Это, по мнению газеты South China Morning Post, объясняется невнятными перспективами принятия дальнейших мер по стимулированию экономики в условиях коронавирусных ограничений со стороны Народного банка Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 апреля снижением на фоне инфляционных рисков и продолжения сезона корпоративной отчётности.