Анадырь, , 08:09 — REGNUM В Чукотском автономном округе с приватизационных торгов планируют реализовать крупный пакет акций компании, которая выступает оператором сети спутниковой связи. Пакет акций, который составляет 75% минус одна акция от уставного капитала, выставили на продажу со стартовой ценой 65,2 млн рублей. Торги пойдут 5 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта «Российского аукционного дома».

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Пакет из 316 574 обыкновенных именных акций на сегодня принадлежит региону. Основанием для продажи является распоряжение правительства округа от ноября 2021 года.

Шаг на повышение составит 500 тыс. рублей.

В активе предприятия — земельные участки общей площадью более 2 тыс. кв. м, недвижимость на 660 кв. м.

На сайте АО также уточняется, что оно создано в 2001 году по инициативе региональной власти. Компания предоставляет услуги доступа в интернет, телефонии и кабельного ТВ на Чукотке. В 2006 году она получила статус оператора зоновой связи. Также ею подключены к сети Интернет 44 общеобразовательных учреждения региона.

Напомним, ранее с торгов был реализован госпакет акций одного из старейших предприятий Московской области — АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи».