Калининград, , 08:05 — REGNUM Блокада Калининградской области невозможная, заявил глава региона Антон Алиханов.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«Блокада невозможна», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, «самолеты летают по нейтральным водам», а «водный транспорт всегда нас свяжет».

Он также отметил, что закрытие железнодорожного транзита через Калининград не выгодно «европейским соседям, к тому же в таком случае будут перекрыты возможности для транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и Китая».

«Европа от этого транзита выигрывает, она экономит на перевозке достаточно большое количество времени, ну и по деньгам это иногда дешевле, чем водный транспорт, не говоря про то, что это быстрее в три-четыре раза», — заключил Алиханов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Литвы ждут от ЕС решения, касающегося транзита грузов через литовскую территорию в Калининградскую область. В Вильнюсе рассчитывают на его запрет.

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