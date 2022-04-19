Калининград, 19 апреля 2022, 08:05 — REGNUM Блокада Калининградской области невозможная, заявил глава региона Антон Алиханов.
По его словам, «самолеты летают по нейтральным водам», а «водный транспорт всегда нас свяжет».
Он также отметил, что закрытие железнодорожного транзита через Калининград не выгодно «европейским соседям, к тому же в таком случае будут перекрыты возможности для транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и Китая».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Литвы ждут от ЕС решения, касающегося транзита грузов через литовскую территорию в Калининградскую область. В Вильнюсе рассчитывают на его запрет.
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