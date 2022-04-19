Нур-Султан, , 08:05 — REGNUM Ущерб, который понес Казахстан в результате аварии на причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в данный момент оценивается в $220-230 млн. Об этом 19 апреля рассказал журналистам министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цифру на данный момент никто не может назвать, все будет зависеть от того, в какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше санкционные меры. А так (ущерб от аварии на КТК) оценивается пока в порядка 100-150 млрд тенге ($220-230 млн)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне председатель Агентства по финансовому мониторингу Казахстана Жанат Элиманов заявил, что в Казахстане около 20,5 млн теге (более $45 млн) было похищено из бюджетных средств, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в республике.