Астана, 19 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Ущерб, который понес Казахстан в результате аварии на причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в данный момент оценивается в $220-230 млн. Об этом 19 апреля рассказал журналистам министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Цифру на данный момент никто не может назвать, все будет зависеть от того, в какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше санкционные меры. А так (ущерб от аварии на КТК) оценивается пока в порядка 100-150 млрд тенге ($220-230 млн)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне председатель Агентства по финансовому мониторингу Казахстана Жанат Элиманов заявил, что в Казахстане около 20,5 млн теге (более $45 млн) было похищено из бюджетных средств, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в республике.