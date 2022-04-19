Иркутск, , 08:02 — REGNUM В Иркутской области погодные условия позволили приступить к севу зерновых культур. Подробности 19 апреля сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Традиционно, первыми весенние полевые работы начинают в наиболее благоприятном по климатическим условиям Усольском районе. В хозяйствах района приступили к боронованию многолетних трав с одновременным внесением минеральных удобрений, работам по закрытию влаги, а также посеяли первые 60 га овса и 140 га ячменя», — пояснил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

В 2022 году общую посевную площадь в регионе планируется увеличить на 9,1 тыс. га, она составит 704,8 тыс. га. Яровой сев возрастёт на 15,4 тыс. га и составит 620,77 тыс. га.

Ожидается увеличение посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами до 418 тыс. га, под масличными культурами – до 68,3 тыс. га.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона планируется увеличение посевных площадей под картофель и овощи. Они составят 3,9 тыс. га и 1,1 тыс. га соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в семеноводческих хозяйствах под урожай 2022 года произведено 18,5 тыс. тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур. Это на 19% выше, чем заявленная потребность сельхозтоваропроизводителей региона.

Всего под урожай 2022 года засыпано 145,2 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, это на 8% больше запланированного.

Читайте также: Аграрии Приангарья увеличивают посевы яровых и масличных культур