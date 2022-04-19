Улан-Удэ, 19 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. 14 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 135 580, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели к настоящему времени 131 987 пациент, в том числе 32 за последние сутки.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2991 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 1 чел.)», — добавили в оперштабе.