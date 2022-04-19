Калуга, 19 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Почти 100 млн рублей будет выделено Калужской области на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Страница Владислава Шапши «ВКонтакте» На калужском предприятии

«Сумма серьезная. При ее расчёте учитывалась доля обрабатывающего производства региона в промышленном комплексе РФ. Средства будут направлены на поддержку калужских компаний в условиях санкций, в том числе — на компенсацию процентной ставки по кредитам на оборотный капитал для промпредприятий», — отметил Владислава Шапша в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделит 4,3 млрд рублей из федерального бюджета на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Благодаря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка промышленных предприятий в 77 регионах России. Данные средства помогут снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд рублей.