Веллингтон, 19 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 8 270 случаев локального распространение коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия

Отмечается, что 597 зараженных выявили в Окленде, где находился крупнейший очаг распространения инфекции. В ведомстве указывают, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в этом городе существенно снизилась. Тем не менее 1445 инфицированных выявили в городе Кентербери, где заболеваемость продолжает расти. Также 38 зараженных выявили на границе при въезде на новозеландскую территорию.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 572 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 19 помещении в палаты реанимации. Также за 18 апреля в стране скончались пятеро пациентов с COVID-19. Уточняется, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 837 175 случаев заражения SARS-CoV-2.