Тегеран, , 07:58 — REGNUM Нарастить поставки одежды и обуви в Россию заменяя таким образом западные бренды на российском рынке, выразил готовность Иран. Об этом заявил председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов 18 апреля в интервью РИА Новости.

В магазине одежды

Обыденов отметил, что Иран является производителем качественных тканей, одежды и обуви. Иранские производители вполне могут заместить ряд западных брендов средней ценовой категории на российском рынке. По словам Обыденова, российские интернет-магазины могут пойти навстречу иранским товарам и дать им преимущества для размещения на своих платформах.

Обыденов уточнил, что импорт иранской одежды в Россию был и раньше, но в данный момент сложно говорить о конкретных брендах, которые будут выдвигаться на российском рынке.

После ухода с российского рынка западных поставщиков одежды и обуви в связи с событиями на Украине и последовавшими санкциями в отношении России со стороны Запада, стали проявлять активность поставщики товаров из стран Азии. Освободившуюся нишу на российском рынке всерьёз рассматривают производители одежды и обуви из Турции, Индии, Китая.