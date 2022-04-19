Москва, , 07:58 — REGNUM Следственный комитет России установил новые факты геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба СК России.

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В ведомстве напомнили, что 19 апреля отмечается День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

«Это своеобразный символ единства Красной армии и советского народа в достижении победы над нацистами, устроившими геноцид на нашей земле», — говорится в заявлении комитета.

В СК проинформировали, что следователям удалось установить новые факты геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны. По данным фактам возбуждены дела, ведётся взаимодействие с профильными ведомствами.