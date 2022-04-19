Москва, , 07:58 — REGNUM Об уничтожении объектов украинской военной инфраструктуры в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины высокоточным оружием рассказал командир звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 Михаил. Видеозапись его рассказа 19 апреля опубликовало Минобороны России.

«Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29 (класса «воздух-поверхность» — ред.). Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля также подтверждается уничтожение цели», — сказал Михаил.

Также он рассказал, что любой вылет является напряженной работой, при которой пилоты испытывают высокие перегрузки, также на это накладывается боевая обстановка.

Кроме того, в Минобороны РФ указали на то, что экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий решают задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника с применением широкого спектра ракетного и бомбового вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли село Головчино в Белгородской области России.