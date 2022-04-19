Владивосток, , 08:13 — REGNUM В Приморье с начала года потушили более 370 лесных и природных пожаров на землях различных категорий. Площадь возгораний составила более 36,5 тыс. га. В первые сутки ликвидированы 98% пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Лесной пожар

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«За минувшие сутки в Приморье было зарегистрировано 32 пожара на площади 2397 га, а за выходные в крае обнаружили 92 пожара на площади 5080 га», — рассказали специалисты, отметив, что ситуация в апреле осложнилась.

Тепловые аномалии, которые не обязательно могут быть пожарами, обнаруживают по данным космического мониторинга и затем уточняют в ходе наземного и авиационного наблюдения. В этом году краю увеличили федеральное финансирование — в 3,5 раза стало больше количество закупленных летных часов на авиамониторинг.

В штате Приморской авиабазы – 280 лесных пожарных, 123 из которых имеют квалификацию «пожарный-десантник», то есть могут высаживаться с вертолетов в режиме висения, включая около 20 парашютистов-пожарных, которые имеют допуск к парашютному десантированию.

Как сообщало ИА REGNUM, к мониторингу пожароопасной обстановки вблизи соединений и воинских частей, дислоцированных в Сибири, приступили подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Центрального военного округа (ЦВО).