Иркутск, 19 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 19 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8562 человек, причём пятеро из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 290 551 (+105 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 475 (+20 за сутки).

В то же время выздоровели 284 913 пациента (+221 за сутки). Ещё 668 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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