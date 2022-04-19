Кунгур, Пермский край, , 07:57 — REGNUM В городе Кунгуре Пермского края чиновников администрации обязали провести обследование ветхого дома, чтобы признать его аварийным или подлежащим реконструкции. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Прокурорская проверка проведена после жалобы одного из жильцов на бездействие местной администрации. Установлено, что в апреле 2021 года мэрия получила от региональной Инспекции госжилнадзора заключение о необходимости обследования специализированной организацией многоквартирного дома с тем, чтобы признать объект аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. До сих под дом остается необследованным. Права жильцов на безопасные и комфортные условия проживания нарушены.

В адрес главы администрации Кунгурского муниципального округа прокурор внес представление. Однако требования были проигнорированы. Последовал иск в суд. Судебная инстанция удовлетворила исковое заявление и обязала чиновников в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения организовать проведение специализированного обследования указанного жилого объекта.