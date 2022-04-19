Пермских чиновников через суд обязали обследовать ветхий дом
Кунгур, Пермский край, 19 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В городе Кунгуре Пермского края чиновников администрации обязали провести обследование ветхого дома, чтобы признать его аварийным или подлежащим реконструкции. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Прокурорская проверка проведена после жалобы одного из жильцов на бездействие местной администрации. Установлено, что в апреле 2021 года мэрия получила от региональной Инспекции госжилнадзора заключение о необходимости обследования специализированной организацией многоквартирного дома с тем, чтобы признать объект аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. До сих под дом остается необследованным. Права жильцов на безопасные и комфортные условия проживания нарушены.
В адрес главы администрации Кунгурского муниципального округа прокурор внес представление. Однако требования были проигнорированы. Последовал иск в суд. Судебная инстанция удовлетворила исковое заявление и обязала чиновников в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения организовать проведение специализированного обследования указанного жилого объекта.