Биробиджан, 19 апреля 2022, 08:09 — REGNUM Ветеран боевых действий Владимир Бобарыкин пожелал военнослужащим России скорейшего возвращения со спецоперации и выразил поддержку решению президента РФ Владимира Путина. Он считает, что наша страна даёт единственный шанс народу, который решил сохранить русский язык, сообщил телеграм-канал правительства Еврейской АО.
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Как сообщало ИА REGNUM, в XXI веке не должно быть фашизма ни в каких его проявлениях, ранее заявил председатель Федерации автомобильного спорта в Еврейской АО Евгений Селезнёв.