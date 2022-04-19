Биробиджан, , 08:09 — REGNUM Ветеран боевых действий Владимир Бобарыкин пожелал военнослужащим России скорейшего возвращения со спецоперации и выразил поддержку решению президента РФ Владимира Путина. Он считает, что наша страна даёт единственный шанс народу, который решил сохранить русский язык, сообщил телеграм-канал правительства Еврейской АО.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«Мы все поддерживаем решение нашего президента Владимира Путина. В этих условиях, когда постоянная напряжённость и нагнетание со стороны Европы и Украины, это единственный шанс дать безопасность народу, который решил сохранить русский язык. Ничего больше не оставалось делать, как объявить спецоперацию. Нашим Вооружённым силам хочу пожелать скорейшего возвращения. Чтобы все были живы и здоровы, и вернулись к своим родным», — сказал Владимир Бобарыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в XXI веке не должно быть фашизма ни в каких его проявлениях, ранее заявил председатель Федерации автомобильного спорта в Еврейской АО Евгений Селезнёв.