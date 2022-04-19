Чебоксары, , 07:52 — REGNUM В Чувашии доходы консолидированного бюджета возросли, казна по-прежнему исполняется с профицитом при плановом дефиците. Соответствующие сведения были представлены на планёрке в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные минфина Чувашии cap. ru

В первом квартале в консолидированный бюджет Чувашии поступило более 19,4 млрд рублей, что на 3,8% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы возросли на 12,4% и достигли почти 10,63 млрд рублей.

Израсходовано в первом квартале 14,765 млрд рублей. По итогам квартала консолидированный бюджет Чувашии исполнен с профицитом в размере 4,636 млрд рублей при плановом дефиците в сумме 5,73 млрд рублей.

Что касается республиканского бюджета, то на 1 апреля он исполнен по доходам в объёме 17,015 млрд рублей, расходы составили 12,67 млрд рублей, профицит – 4,344 млрд рублей.