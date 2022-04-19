Чебоксары, 19 апреля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Канашском районе Чувашии возбуждено уголовное дело после конфликта в одной из деревень, который едва не завершился двойным убийством. Преступления были совершены из-за отказа распить алкогольные напитки, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Фигурантом уголовного дела стал 55-летний житель одной из деревень Канашского района. Следствие полагает, что преступления были совершены 14 апреля 2022 года в состоянии алкогольного опьянения.

По версии правоохранителей, злоумышленник пришёл в дом к соседке, где в это время находились её подруга и двое односельчан. В управлении считают, что он предложил вместе распить алкоголь, но после отказа устроил ссору.

«Выйдя на улицу вместе с одним из односельчан, он нанёс ему множество ударов руками по голове, от которых он скончался на месте происшествия. Вернувшись в дом, он достал из кармана нож и нанёс не менее пяти ударов второму односельчанину», — говорят в ведомстве.

Врачам удалось спасти одного из пострадавших.

Обвиняемый арестован. Дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело по факту попытки убийства и поджога дома вместе с хозяином.

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