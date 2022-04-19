Иркутск, 19 апреля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Качугского района, он обвиняется в убийстве двух малолетних детей и покушении на убийство. Подробности 19 апреля сообщает телегам-канал ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Вечером 5 февраля в одном из домов в д. Тимирязева мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью сожительницу, у которой на руках был младший ребенок. Кроме того, он разлил эту жидкость на кровать, на которой сидели старшие дети, и совершил поджог. В результате смерть двух детей 2-х и 4-х лет наступила на месте происшествия. 30-летняя пострадавшая с пятимесячным ребёнком были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

На допросе следователям СК мужчина дал признательные показания, кроме того в деталях показал свои действия на проверке показаний на месте преступления. Сейчас он содержится в СИЗО.

Подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, по указанию председателя СКР Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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