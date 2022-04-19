Пермский район, Пермский край, 19 апреля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Пермского муниципального района. Ему инкриминируют интимную связь с 15-летней девушкой. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным следствия, что в 2021–2022 годы пермяк вступал в половые сношения с несовершеннолетней знакомой. Сексуальные отношении были по обоюдному согласию. При этом мужчина знал о возрасте девушки и уголовной ответственности за нарушение половой неприкосновенности детей.

Материалы уголовного дела готовы для отправки в суд для рассмотрения по существу.