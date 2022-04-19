Барнаул, 19 апреля 2022, 07:42 — REGNUM К мониторингу пожароопасной обстановки вблизи соединений и воинских частей, дислоцированных в Сибири, приступили подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
Для проведения воздушной разведки, осуществляемой при помощи аппаратов «Элерон-3» и «Орлан-10» на высоте до 300 метров, было задействовано порядка 100 военнослужащих и около 10 БПЛА.
Как сообщало ИА REGNUM, в 13 регионах России введён особый противопожарный режим.
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