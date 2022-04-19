Барнаул, 19 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. К мониторингу пожароопасной обстановки вблизи соединений и воинских частей, дислоцированных в Сибири, приступили подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Андрей Русов Беспилотник «Орлан-10»

пресс-служба ЦВО «В ходе проведения учебно-тренировочных полётов расчёты БпЛА отработали задачи по разведке очагов возгорания при помощи инфракрасных камер, установленных на беспилотных летательных аппаратах, в местах постоянной дислокации воинских частей соединений».

Для проведения воздушной разведки, осуществляемой при помощи аппаратов «Элерон-3» и «Орлан-10» на высоте до 300 метров, было задействовано порядка 100 военнослужащих и около 10 БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, в 13 регионах России введён особый противопожарный режим.

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