Тайшет, Иркутская область, , 07:34 — REGNUM С приходом весны в Иркутской области участились несчастные случаи на воде. Подробности трагедии на рыбалке, случившейся накануне, 18 апреля, в Тайшетском районе, сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

В Тайшетском районе пренебрежение рыбаками мерами безопасности на льду стало причиной несчастного случая МВД РФ

В дежурную часть полиции ОМВД России по Тайшетскому району поступило сообщение о том, что на реке Чуна в районе поселка Полинчет человек провалился под лед. Полицейские установили, 62-летний мужчина совместно со знакомым занимались рыбной ловлей. В какой-то момент лёд не выдержал и пенсионер провалился в воду. Находящийся рядом рыбак не смог оказать помощь, так как его унесло течением. Причиной несчастного случая стало пренебрежение мерами безопасности на водных объектах.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, число погибших из-за несоблюдения мер безопасности на льду растет. Так, с начала года на территории региона погибло три человека, среди них один несовершеннолетний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что вскрытие рек в Иркутской области ожидается на 1−3 дня раньше средних многолетних сроков.

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