Ульяновск, 19 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Соответствующие оперативные данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям ведомства, 17 апреля в области лабораторно подтверждено 102 случая заражения SARS-CoV-2. Это на шесть случаев больше по сравнению с 16 апреля, когда было выявлено 108 носителей инфекции. Суточное снижение составило 5,56%.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 018 956 лабораторных исследований на коронавирус.

Напомним, что в 2022 году ТФОМС Ульяновской области выделено дополнительно более 1,2 млрд рублей. Часть данных средств распределена на закупку нового и ремонт действующего оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе официально выявлен 200 821 случай заражения коронавирусом, выздоровели 193 632 человека, скончались от ковида 4614 пациентов.