Пермь, 19 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Пермском крае с 19 апреля Постановлением краевого правительства установлено начало пожароопасного периода. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Огонь

В документе определен перечень территорий, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, садовых кооперативов, детских оздоровительных лагерей и ряда объектов экономики. Пожароопасный период подразумевает собой повышенный уровень ответственности.

В частности, в весенне-летний пожароопасный период необходимо соблюдать ряд требований, ограничивающих применение открытого огня. С открытым огнем можно работать только в специально отведенных местах, в котлованах, вырытых ямах – на расстоянии минимум 50 метров от зданий и сооружений, так же минимум 100 метров от хвойных лесов и не менее 30 метров – от лиственных.