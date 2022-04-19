Ханты-Мансийск, , 07:29 — REGNUM Житель Сургута (ХМАО) поехал в Донецк спасать свою бабушку, когда увидел в социальных сетях фотографию разрушенного дома, в котором она жила. Сотрудники МЧС ДНР помогли родным спасти пенсионерку, сообщает «Первый Республиканский Канал».

Встреча Евгения с бабушкой. Скриншот видео «Перового Республиканского Канала». ДНР. Первый Республиканский Канал

Евгений покинул Мариуполь шесть лет назад. Увидев в соцсетях фотографию родного дома без окон, он сразу же обратился за помощью в поисках бабушки на горячую линию МЧС ДНР. Через несколько дней сургутянину перезвонили — пенсионерка нашлась, жива. И её к этому времени уже направили в центр для эвакуированных в Донецк.

Отмечается, что за шесть лет, пока пожилая жительница Мариуполя не видела внука, она уже стала прабабушкой.