Владивосток, , 10:10 — REGNUM В Приморье по нацпроекту «Культура» в 2022 году построят два новых дома культуры, 11 учреждений отремонтируют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Строительство сельского клуба по нацпроекту Пресс-служба правительства Приморья

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Министр культуры и архивного дела Приморья Максим Бурдело осмотрел некоторые из объектов.

Так, в селе Верхняя Бреевка Чугуевского округа идёт строительство сельского клуба на 100 мест. Сдать его планируется в сентябре.

«Подрядчик обещает сдать объект до 30 сентября. Надеюсь, что сроки будут исполнены, и его в этом году введут в эксплуатацию. Это будет большой праздник для жителей села, потому что новый клуб они очень ждали», — пояснил Максим Бурдело.

В доме культуры села Улитовка делают капитальный ремонт. Работы идут по плану и в других клубах.

«В небольших сёлах, особенно в отдалённых районах Приморья. такие события, как строительство клубов, важны для жителей. Ведь клуб — это центр притяжения, он даёт перспективы селу. Дети получат возможность нормально заниматься в кружках по интересам, да и взрослые найдут занятие для души. Есть возможность организовать хор, самодеятельность. Досуг — важная составляющая для небольших населённых пунктов, где нет городского разнообразия. Дело не только в строительстве или ремонте, хорошо, что по нацпроекту обновляется техника, оборудование, улучшается инфраструктура», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье благодаря нацпроекту «Культура» в течение 2022 года будут капитально отремонтированы дома культуры в двенадцати районах.