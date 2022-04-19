Иркутск, 19 апреля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Более 30 нарушений ПДД допустила женщина, пытаясь скрыться от полицейских в Иркутске. Подробности 19 апреля сообщает телеграм-канал территориального ГУ МВД РФ.

МВД РФ Погоня за автомобилем в Иркутске

На минувшей неделе экипаж ДПС на проспекте Маршала Жукова в г. Иркутске заметил иномарку Toyota Mark II, водитель которой двигался по дороге совершая странные маневры. Инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого оказался мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. При выяснении обстоятельств совершенного водителем правонарушения, пассажирка иномарки, пересев за руль остановленной автомашины, попыталась скрыться на ней от ГИБДД.

Патрульный экипаж, включив специальный звуковой сигнал и проблесковые маяки, начал преследование японского седана. После погони автомобилистка была задержана. Ей оказалась 44-летняя жительница Забайкалья, которая ранее многократно привлекалась за различные правонарушения действующих ПДД РФ.

В отношении женщины сотрудники дорожной полиции составили 33 административных материала.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские правоохранители обеспокоены увеличением числа автоаварий в регионе: с 11 по 17 апреля в регионе произошло 53 ДТП, семь человек погибли, 56 получили травмы различной степени тяжести.

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