Биробиджан, 19 апреля 2022, 08:02 — REGNUM В XXI веке не должно быть фашизма ни в каких его проявлении. Об этом заявил председатель Федерации автомобильного спорта в Еврейской АО Евгений Селезнёв. Он поддержал проведение специальной операции по защите Донбасса, сообщил телеграм-канал правительства ЕАО.
Читайте также: В Еврейской автономии состоялся концерт в поддержку армии России
Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция России по просьбе республик Донбасса проводится с 24 февраля. Её цель — защитить народ ЛНР и ДНР и пресечь распространения национализма.