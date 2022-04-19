Биробиджан, 19 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В XXI веке не должно быть фашизма ни в каких его проявлении. Об этом заявил председатель Федерации автомобильного спорта в Еврейской АО Евгений Селезнёв. Он поддержал проведение специальной операции по защите Донбасса, сообщил телеграм-канал правительства ЕАО.

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«Я поддерживаю президента Российской Федерации в его решении о начале специальной операции. Фашизм, нацизм, который образовался на территории Украины – это очень страшно, и этого не должно быть в XXI веке никак и никогда. Это нужно уничтожить на корню, чтобы наши дети жили спокойно, счастливо и мирно», — уверен Евгений Селезнёв.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция России по просьбе республик Донбасса проводится с 24 февраля. Её цель — защитить народ ЛНР и ДНР и пресечь распространение национализма.