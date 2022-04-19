Новосибирск, 19 апреля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Новосибирскую область обеспечена бесперебойная поставка овощей «борщевого набора». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Цитата из м/ф «Чиполлино». Реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Борщевой набор

«Все цепочки в оперативном режиме отслеживает региональный минпромторг, — говорится в сообщении. — Упрощены таможенные операции с продуктами питания».

Уточняется, что по многим продуктам питания введён льготный порядок налогообложения.