Пермь, , 07:24 — REGNUM В Перми 20 апреля откроют пасхальные ярмарки. Они будут работать на двух площадках в Кировском районе: на улице Ласьвинской и на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова, сообщает пресс-служба мэрии.

Пасхальная ярмарка Марина Каширская © ИА REGNUM

На ярмарках местные производители предложат свою разнообразную продукцию к праздничному столу: мясные и рыбные деликатесы, сыр, молочную продукцию, копчёности, орехи, сухофрукты, сладости, натуральный мёд. Перед покупкой посетителям ярмарки предложат дегустацию. На ярмарке также можно будет приобрести изделия ручной работы, сувениры, картины, вязаные аксессуары. Ярмарки закроются 23 апреля.

Стоит отметить, в 2021 году Пермский бизнес-инкубатор провёл более 150 ярмарок общей продолжительностью 510 ярмарочных дней. Городские ярмарки посетили более 5 тысяч человек.