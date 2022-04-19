Дили, 19 апреля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Второй тур выборов президента Восточного Тимора, в котором за победу борются два кандидата, стартовал 19 апреля. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Восточный Тимор

В первом туре, который состоялся 19 марта, первое место с результатом 46% голосов занял бывший глава республики Жозе Рамуш-Орта. Поскольку ему не удалось заручиться поддержкой более 50% избирателей, потребовался второй тур, в котором также участвует действующий президент Франсишку Гутерреш.

По итогам первого тура его результат составил 22% голосов. Избирательным правом наделены 860 тыс. граждан Восточного Тимора. Победитель выборов должен будет принять присягу 20 мая — в день 20-летия независимости республики от Индонезии.