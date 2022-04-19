Петропавловск-Камчатский, , 07:21 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Последствия землетрясения Martin Luff

«Землетрясение произошло в точке с координатами 52,615° северной широты, 159,167° восточной долготы», — уточнили в пресс-службе.

Эпицентр землетрясения располагался в 63 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 62 километра. По предварительным данным, жители полуострова подземных толчков не ощутили. Также не поступали и обращения в дежурные службы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля у берегов Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 4,1. Его очаг находился в 86 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 47 километров. Пострадавших не было.