Абакан, , 07:20 — REGNUM Новым заместителем главы Хакасии назначен Сергей Комаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в республиканском правительстве.

Хакасия Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Хакасии Валентин Коновалов 19 апреля представит правительству исполняющего обязанности заместителя главы республики – председателя правительства региона Сергея Комарова.

Комаров будет координировать и контролировать деятельность республиканского министерства экономического развития, государственного комитета цифрового развития и связи. В его компетенции будут находиться вопросы инвестиционной политики, финансового оздоровления предприятий и другие.

Также он будет являться полномочным представителем главы в Верховном совете Хакасии.

Напомним, Сергей Комаров четыре созыва подряд избирался депутатом Верховного совета Хакасии. С четвёртого по шестой созыв был заместителем председателя Верховного совета, возглавлял комитет по бюджету и налоговой политике. С 2019 года являлся первым заместителем мэра Минусинска в Красноярском крае.

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