Токио, , 07:20 — REGNUM В Восточно-Китайском и Японском морях 17 апреля завершились крупномасштабные учения ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн» совместно с вооружёнными силами Японии. Об этом министр обороны Японии Нобуо Киси 19 апреля заявил на пресс-конференции в Токио.

Флаги США и Японии Aimaimyi

Нобуо Киси «Япония и США продемонстрировали, что поддерживают отличную степень взаимодействия и могут предотвратить попытки одностороннего силового изменения ситуации в нашем регионе».

По словам главы военного ведомства, с японской стороны в учениях были задействованы ракетные эсминцы и военно-воздушные силы. Со своими американскими коллегами взаимодействие отрабатывали японские мобильные амфибийные силы, созданные для обороны отдалённых островов по образцу американской морской пехоты.

Целью подобных учений является сдерживание в регионе военной активности Китая, а также воздействие на КНДР, возобновившую испытания баллистических ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн» проводит в Японском море учения совместно с японскими морскими силами самообороны.

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