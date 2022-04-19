Токио, 19 апреля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Консультации с США в связи с резким падением курса иены по отношению к доллару намерены провести власти Японии. Об этом 19 апреля сообщил министр финансов Сюнъити Судзуки в ходе пресс-конференции в Токио.

Businesstimes.com.sg Японская йена

Как уточнил Судзуки, предстоит провести «тесный диалог» с администрацией Белого дома по поводу резких колебаний курса национальной японской валюты иены по отношению к доллару, которые Судзуки назвал «нежелательными».

Министр финансов Японии сейчас отправляется в Вашингтон для участия в саммите глав финансовых ведомств и регуляторов стран Большой двадцатки (G20), который начнётся 20 апреля.

По состоянию на 12:00 по времени Токио (06:00 мск) один доллар США стоит 127,7 иен. Стоимость национальной валюты Японии снизилась до самого низкого уровня с мая 2002 года. Финансисты связывают это с возрастанием разницы в кредитных ставках в США и Японии, что положительно отражается на привлекательности инвестиций в финансовые инструменты, номинированные в долларах. Правительство Японии постоянно заявляет о нежелательности резкого падения курса иены, но его замечания не оказывают даже минимально заметного воздействия на рынок.