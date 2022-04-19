Оренбург, 19 апреля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Мэрия Оренбурга объявила аукцион по поиску нового подрядчика по отлову бродячих собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Tololo.ru Собаки

В 2022 году стоимость отлова увеличена. На отлов, стерилизацию, чипирование и содержание одной собаки в приюте в течение 22 дней приходится 13 тыс. рублей. Объем выделенного финансирования рассчитан на 387 особей. Около 70 из них уже прошли маркировку в рамках заключенного контракта.

Чиновники заявили, что по мере завершения контракта будут делать запрос в областной минсельхоз на дополнительное выделение средств для продолжения отлова собак.

Напомним, ранее ситуация с отловом безнадзорных собак оказалась в центре скандала. АНО «Мы нашли вам друга» заявило о расторжении в одностороннем порядке договора по отлову, стерилизации, вакцинации бродячих животных, ссылаясь на несовершенство законодательства в сфере обращения с животными и риски привлечения к уголовной ответственности.

Администрация Оренбурга подала в суд иск о понуждении к исполнению условий муниципального контракта. Заседание назначено на конец мая.