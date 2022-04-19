Кемерово, 19 апреля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 19 апреля, на лечении находятся 1717 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 126 новых носителей коронавируса. За это же время 214 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 160 413 случая заражения коронавирусом, 156 407 человек выздоровели, 2289 пациентов скончались.