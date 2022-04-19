Оренбург, 19 апреля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Оренбурге при наличии финансирования приют для бездомных животных могут построить в 2023 году. Рассматриваются различные варианты, в том числе с привлечением инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

geralt Собака в приюте

По словам и. о. начальника муниципального управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Байкарова, уже известен участок под строительство объекта, рассчитанного на 500 особей. Для приюта планируют использовать участок в микрорайоне Южный.

Уже готово техническое задание на проектирование объекта. В конце апреля объявят аукцион и определятся с подрядчиком.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чиновники мэрии заявляли о необходимости реализации проекта в 2021 году. При норме бродячих собак в 3 тыс. особей в Оренбурге насчитывается 10 тыс. бездомных животных.