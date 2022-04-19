Чита, , 07:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 19 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 586 (+43 за минувшие сутки). Вместе с тем 164 056 пациентов (+134 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Тяжелобольных насчитывается 29(-2 за сутки), двое (0 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число жертв составляет уже 2659 человек (+2 за сутки). Это один из наименьших показателей.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 326 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания

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