Якутия, 19 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Прокуратура Якутии проверяет информацию о загрязнении ручья Семёновский в посёлке Чульман Нерюнгринского района республики. В водоёме обнаружены нефтепродукты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

Onf.ru Радужные разливы

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Акваторию ручья обследуют инспекторы экологического надзора и сотрудники регионального филиала Росрыболовства. Воду взяли на анализ. Последствия загрязнения уже обнаружены и оцениваются.

Прокуратура проверяет информацию, устанавливает виновных и ущерб. На месте работает исполняющий обязанности прокурора Нерюнгри Констатин Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Абыйском районе Якутии между селом Хону и посёлком Белая Гора вытекло из ёмкости топливо. Нефтепродукты перевозил грузовой автомобиль.