Тегеран, 19 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. 18 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран придерживается позитивного и конструктивного взгляда на Афганистан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал этот комментарий в телефонном разговоре с Амир Ханом Муттаки, который является исполняющим обязанности министра иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

ِВо время телефонного разговора Муттаки выразил глубокое сожаление в связи с недавними нападениями на посольство Ирана в Кабуле и его генеральное консульство в Герате.

Министр иностранных дел Ирана также выразил скорбь в связи с тем, что в результате пропаганды и лжи, распространяемой в социальных сетях врагами двух стран, произошли такие тревожные события.

Амир Абдоллахиан отметил, что за последние 40 лет несколько миллионов афганских мужчин и женщин жили в Иране, где они получали надлежащие услуги.

Он подчеркнул, что Иран всегда придерживался позитивного и конструктивного подхода к Кабулу. «В этой связи Исламская Республика направила гуманитарную помощь в Афганистан и оставила свои представительства открытыми», — заявил иранский дипломат.