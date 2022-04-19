Нью-Дели, 19 апреля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег, заявила министр финансов Индии Нирмала Ситараман 18 апреля в ходе выступления на семинаре Международного валютного фонда (МВФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Глава ведомства считает, что бороться с этим можно через регулирование рынка цифровых активов сверху, чтобы сохранить наибольшую прозрачность процессов в указанной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Нирмал Ситараман заявила, что индийские власти планируют ввести налог на доход от «виртуальных цифровых активов» со ставкой 30% плюс 1% от налога на транзакцию. Кроме того, она пообещала, что в апреле Индия запустит «цифровую рупию».