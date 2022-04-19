Тегеран, 19 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. 18 апреля глава Торговой палаты провинции Хузестан (Иран) Шахла Амури заявил, что Ирак является подходящим транзитным маршрутом для экспорта иранской металлопродукции в Сирию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран

Амури отметил, что Ирак определил транзитные коды для ряда совместных пограничных районов с Ираном, и этот шаг призван расширить доступ иранских производителей и экспортеров металла на сирийские рынки.

Он подчеркнул, что Сирия нуждается в технических ноу-хау и услугах иранских производителей, поскольку арабская страна сейчас занимается восстановлением своих территорий, разрушенных войной.

Амури также сообщил, что провинция Хузестан в то же время обладает добывающей сталелитейной промышленностью, а также подразделениями по производству металла, в связи с чем она может получить большую долю в экспорте металлопродукции, особенно в страны Персидского залива.